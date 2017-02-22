台南崑山中學傳轟然巨響 疑遭惡作劇丟大龍炮

2017-02-22 13:11

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午近9點，南市北區崑山中學操場遭人從圍牆外丟入兩枚爆裂物爆炸，幸爆炸點當時沒有師生人員，無人傷亡。爆炸後，五分局警方趕到現場，發現是兩枚俗稱大龍炮的大型鞭炮，警方調閱監視器，發現是兩名男子共騎機車，從圍牆外把兩枚大龍炮丟進學校操場。

警方表示，爆炸發生後，學校教官通報五分局警方，警方到場檢視，確認兩枚爆裂物是屬於一般大型鞭炮的大龍炮，並非特別的土製炸彈爆裂物，已封鎖現場蒐證調查。

警方也檢視監視器影像，發現是兩名男子共騎一輛機車，行經崑山中學操場圍牆外的柴頭港溪防汛道路上時，坐機車後座的男子把兩枚鞭炮從圍牆外丟進操場。

校方教官與學生初步反映，學校師生並未與外界人士有何糾紛，不知兩男子為何對學校丟大龍炮？警方懷疑兩嫌犯惡作劇可能性居高，但也不排除其他糾紛因素，已調閱監視器影像，全力追查嫌犯。