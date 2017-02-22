台南崑山中學傳轟然巨響 疑遭惡作劇丟大龍炮
2017-02-22 13:11
〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午近9點，南市北區崑山中學操場遭人從圍牆外丟入兩枚爆裂物爆炸，幸爆炸點當時沒有師生人員，無人傷亡。爆炸後，五分局警方趕到現場，發現是兩枚俗稱大龍炮的大型鞭炮，警方調閱監視器，發現是兩名男子共騎機車，從圍牆外把兩枚大龍炮丟進學校操場。
警方表示，爆炸發生後，學校教官通報五分局警方，警方到場檢視，確認兩枚爆裂物是屬於一般大型鞭炮的大龍炮，並非特別的土製炸彈爆裂物，已封鎖現場蒐證調查。
警方也檢視監視器影像，發現是兩名男子共騎一輛機車，行經崑山中學操場圍牆外的柴頭港溪防汛道路上時，坐機車後座的男子把兩枚鞭炮從圍牆外丟進操場。
校方教官與學生初步反映，學校師生並未與外界人士有何糾紛，不知兩男子為何對學校丟大龍炮？警方懷疑兩嫌犯惡作劇可能性居高，但也不排除其他糾紛因素，已調閱監視器影像，全力追查嫌犯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 警察壓力太大！憂鬱症上身還差點禿頭！
- 周比蒼裝窮被檢方打臉！ 周刊爆：父子倆身價有5000萬
- 新北地政局副局長涉賄自殺 檢方澄清：僅搜索未約談
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- （圖多）張永歆乳濤洶湧 為拍寫真E奶露到這
- 美發布新取締命令 非法移民幾全成目標
- NBA湖人高層改組 魔術強森掌籃球事務
- 有好康！來這裡住不用錢 花媽再給你百萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry denies drills to salute Tsai
- （專訪）L講情話奪冠 INFINITE不服：因為他帥才選他
- 王勝偉可望簽兩年約 平均月薪40萬
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 被收歸國有後 救國團已做了最壞打算…
- 自認客家人增加 新調查：聽說客語能力大減
- 競貶縮手「川普恐不買帳」
- 南韓邊界放送金正男死訊 北韓提高廣播音量干擾
- 中國嚴控資金外流 首富王健林併購DCP破局
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 重建流標10次 竹南拖吊場變荒地
- （專訪）被譽為「下一個神話」 INFINITE齊心：團體一定就是要7個人！
- 曾谷涵／餵狗
- 水管搶修完成 今全面復水
- 為官兵授課 老師搭船親赴烏坵
- 郭彥均郭彥甫幕前和樂 被爆全是假象
- 水荒 鄭文燦倡石門水庫桃園專用
- 將升格新手龍鳳胎爸 55歲克隆尼終於說話了！
- G奶妹拍AV尋母 找到後竟在媽面前嘿咻男優
- 筆記圖文並茂 暨大附中選18位達人
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 公股行庫13趴改革 工會要求協調
- 台股開盤上漲31.88點 報9795.81點
- 禽況不妙 台北市公園餵鳥已罰七件
- 台紙經營權之爭 前總座王貴增加入戰局
- NBA》傳與快艇達口頭協議 保羅將簽5年天價續留
- 南美館進度超前 明年7月完工
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 涉行為失當罪 香港前特首曾蔭權判囚20個月
- 前夫不理女兒 蔡郁璇疑陳子璇作梗
- MLB》美媒拿他比較王建民 洋基送走滾地球投手
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 展望會助學金 急須你的捐款
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南崑山中學傳轟然巨響 疑遭惡作劇丟大龍炮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分