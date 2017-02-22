LINE傳車禍借錢 幸好有美女行員阻詐

2017-02-22 13:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「這位銀行行員真是美麗又聰明」！土地銀行通霄分行一位江姓女行員，發現有民眾神情慌張急忙要匯款3萬，發現原來是利用LINE假冒民眾友人詐騙，及時阻止，保住民眾血汗錢。

苗栗通霄警方表示，利用line等通訊軟體的小額詐騙事件頻傳，民眾如果接獲友人傳來的訊息，表示因為與人發生糾紛或是車禍等事件需要借錢，由於數量通常只有數萬元，使得民眾比較容易失去戒心因而受騙上當，不可不防。

「這只是工作本分而已！」協助阻止騙局的美麗江姓姓行員說，助人為善保住民眾金錢也算是工作的一部分，希望能夠借此遏止詐騙事件的發生。