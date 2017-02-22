涉轉讓禁藥致死等罪 「土豪哥」等5人求刑共逾55年
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今提訊「土豪哥」朱家龍，並依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，起訴朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、蔡逸學、張子亦等5人，另依《刑法》湮滅證據罪起訴共犯陳秉澤，至於吳姓密醫涉違醫師法，以及朱家龍、洪聖晏等人涉施用毒品罪嫌，另案偵辦。
針對具體求刑部分，檢方表示，被告朱家龍自恃家境優渥，數次夥同洪聖晏、蔡逸學，利用高級飯店舉辦毒品派對，並以高額代價邀集傳播小姐坐檯玩樂，期間以接近無限量供應之方式，提供與會之人施用混摻有多種偽藥、禁藥成分之毒品。
本案朱男等人於派對進行至第4天時，明知已有傳播小姐因施用過量毒品而產生異狀，竟為貪圖玩樂，仍續行舉辦派對，放任身體不適者在房內昏睡，更繼續提供多種毒品任郭女混合施用，而於郭女出現異狀時，為求躲避刑責，僅通知密醫到場施打「排毒針」，未在第一時間送醫救治，導致郭女死亡，事後卻對醫院人員及員警謊稱死者是自行在家中服藥，企圖誤導警方辦案。
檢方指出，朱家龍等人於偵查中均坦承案發前曾於北市大直地區某飯店參加毒趴，顯示朱男等人並非初犯，但犯後卻都否認犯行，飾詞狡辯，又湮滅相關犯罪事證，犯後態度顯屬惡劣，毫無悔意，建請分別對朱家龍量處有期徒刑12年、洪聖晏量處有期徒刑11年6月、被告蔡逸學量處有期徒刑11年。
至於江哲瑋則為本次毒趴的主要毒品來源，且犯後仍矢口否認販賣犯行，飾詞卸責，並有串證、滅證之行為，犯後態度惡劣，檢方就其兩次販毒犯行，建請分別量處有期徒刑8年，應執行有期徒刑11年。
另名共犯張子奕同樣於犯後矢口否認販毒犯行，推諉矯飾，犯後態度不佳，檢方就其兩次販毒、販毒未遂犯行，建請分別量處有期徒刑8年、7年6月，應執行有期徒刑10年6月，併科罰金新台幣50萬元。
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