警Ｅ衛？網路發言遭造冊列管 網友：東廠三重分部？

2017-02-22 12:59

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午臉書社團《靠北警察》PO出一篇文章，以分局公文形式，「應強烈限制內外勤員警非法使用社群網路發言調查。」，條列7點，並附上警員名冊表格，要掌控警員網路留言狀況，甚至列入考績評核，引發網友熱議。

新北市三重警分局對此回應，因有許多民眾利用網站提供相關警政訊息，為能於最短時間將處理情形回覆民眾，讓民眾了解最新處理情形、進度，有效發揮網巡功能，才會製表調查，並請有帳號的同仁協助回應。

三重警分局也澄清，網巡小組為鼓勵同仁主動發現、即時反映社群網站內容，只有鼓勵，採自由意願、無強制規定。該篇貼文提到的公文及7點辦法，則完全是杜撰的，並非事實。

但對此網友似乎並不買帳，留言「即時回覆網友，和調查同仁帳號有甚麼相關？」、「機與社群帳號均屬私領域，分局憑什麼調查，那要不要調查員警穿什麼顏色的內褲？」。