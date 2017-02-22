靠大伯拉拔、社會資助... 清寒生半工半讀想回饋

2017-02-22 12:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市21歲的小維（化名）自小父母身陷囹圄，靠社會資助及大伯當臨時工辛苦拉拔長大，今年將從科大畢業，喜歡運動的小維說，以後想當體能訓練師，行有餘力回饋社會。

世界展望會北區辦事處主任徐蒔怡表示，新學期開始，教育費對許多弱勢家庭是一筆沉重負擔，展望會在北北基地區幫助5097名學子，他們都和小維一樣，來自經濟困窘家庭，此次共發放3809萬元助學金，這條求學路需要長期關懷，希望社會大眾一起加入助學行列。

小維雙親在他還很小的時候因案入獄，家中經濟倚賴社會資源及大伯微薄的臨時工收入勉強維持生計，是展望會長期關懷的孩子，小維很早就開始半工半讀，從路邊攤到餐廳內外場，從不喊苦。

小維喜好體育打球，曾參加籃球、橄欖球校隊，目前就讀科大休閒運動與健康管理系，還身兼高中橄欖球校隊的防護員，他說，未來想繼續念研究所，成為一名專業的體能訓練師，減輕家中經濟壓力，並回饋社會幫助更多人。