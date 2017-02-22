房屋隔音差 繼父姦女怎無人知？ 一審判無罪

2017-02-22 12:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地院審理1宗母親控告前夫性侵女兒案，法官以性侵地點多在客廳，屋舍隔音差，「開電視聲響二樓都聽得到」為由，認為如果父親強制脅迫性侵女兒，母親與其他家人應該聽得到為由，判父親無罪。

育有2名兒子的44歲板模工，與前妻離異後，與育2男1女的單親媽媽結婚後又離婚，但仍同居，7人同租屋住在高市旗山區，單親媽媽晚間要到夜市擺攤做生意。

3年前單親媽媽的胞妹發現就讀國三的外甥女神色有異，經多次探詢後，外甥女說出多次遭到母親同居人性侵，其母因而提告，不過，被告否認性侵其女兒，並辯稱自己從事板模工作，早出晚歸，家中總共7人，他無機會與其女兒在家獨處，不可能對其強制性交、強制猥褻。

被害少女稱，遭性侵害的地點大部分在1樓客廳及1樓樓梯旁，法官審查房屋格局，家屬證稱，因為沒有隔音，所以1樓的電視音量即便很小聲，在2樓也能聽聞，另其他人也證稱，若有人在1樓，都會察覺。

因被害人稱遭性侵過程，加害人均言詞威脅，若抗拒，即會很生氣，作勢要打人，表情很兇逼其就範，法官認為，其他家人何以從未發現異狀？令人難以想像，有違常情。

法官審理還發現，被害人指訴性侵情節，有前後不一之情形，驗傷時處女膜裂口為舊傷，且證人指稱，被害女子與被告平時仍多以父女相稱，相處融洽，最後判定被告無罪，全案仍可上訴。