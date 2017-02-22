涉恐嚇、暴力討債等多案 古坑鄉代會主席交保

2017-02-22 12:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕雲林縣古坑鄉民代表會主席鄭和義，涉入不良幫派，並於前年與去年之間，介入公共工程標案，向得標廠商恐嚇收取規費，並侵占國有地收租、經營骰子場與放高利貸，還涉入多起暴力討債務等案件，刑事警察局偵六大隊第六隊（中打），在雲林地檢署指揮下，昨天將鄭和義傳喚到案，列為檢肅治平對象，今天清晨依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，檢方裁定交保候傳。

中打是在昨天（21日）上午，由檢察官陳昭蓉指揮，同步拘提鄭和義等12人到案，查扣現金84萬3000元、包裝茶葉112包、被害人借款本票、債務委託書、帳冊、賭博工具1批，另有無線電對講機2臺、鐵條、空氣槍3把、木棍、鐵棍、木刀、鋁棒、木棒等證物。