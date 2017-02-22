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週刊爆假「連戰私生子」坑多名富商 詐逾6000萬元

2017-02-22  13:02

〔即時新聞／綜合報導〕在大台北地區活動的一名31歲張姓男子，對外宣稱是前副總統連戰私生子，養父是國外藥廠亞洲區總裁，坐擁百億家產，以此結交富人騙取投資，詐欺所得估計超過6000萬元，有受害者近日接受媒體採訪，揭露張男惡行。

根據《壹週刊》報導，張男9年前在淡江大學會計系就讀時，就開著BMW、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼名車代步，四處載同學玩樂，一派富少爺形象，他在知道卓姓同校同學家境富裕後，就特意與之結交，還認卓男的父親為乾爹。

卓父早年開設英語補習班，加上投資有道而致富，他對張的身世信以為真，讓張在2009年向其推薦購買北投某超跑車商的一輛福斯跑車，價值172萬元，但後來卓家查明該車是中古車，僅值50萬元。

2010年，張男又向卓家推薦購買一台要價1400萬元的藍寶堅尼跑車，之後又巧立名目將車過戶到自己的高姓女友名下，卓父追討都要不回來。除卓家之外，張男還涉嫌以開生技公司為由，詐騙陳姓醫師600萬元資金；另在3年前遊說東區某高級茶館林姓老闆，簽下2年經營權，卻不斷鎖定有錢客人誘騙投資詐取資金，讓林姓老闆發現後趕緊與之解約。

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  • 台北地區傳有一名張姓騙子，對外誆稱連戰私生子，結交富商行騙。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台北地區傳有一名張姓騙子，對外誆稱連戰私生子，結交富商行騙。（資料照，記者黃耀徵攝）

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