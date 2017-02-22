警讓竊賊腳銬帶著走 苗縣警局派員致意

溫男因腳銬打不開，自行尋求頭份消防隊幫忙。（記者許展溢翻攝）

2017-02-22 12:23

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市61歲溫姓男子18日因在大賣場行竊遭移送偵辦，當天無保飭回，不過右腳腳上腳銬疑因故障解不開，警方就讓他返回住處，自行找消防隊求助。苗栗縣警察局表示，已派員向溫男致意。

苗栗縣警察局今天發出以下3點聲明：

一、將立即購買新腳銬，各所及偵查隊二付。

二、並將全面調查老舊故障警銬，儘速汰換。

三、將會以個案檢討疏失及責任。

另外，苗栗縣警局表示，針對此事，也已派員向溫男致意。