警讓竊賊腳銬帶著走 苗縣警局派員致意
2017-02-22 12:23
溫男因腳銬打不開，自行尋求頭份消防隊幫忙。（記者許展溢翻攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市61歲溫姓男子18日因在大賣場行竊遭移送偵辦，當天無保飭回，不過右腳腳上腳銬疑因故障解不開，警方就讓他返回住處，自行找消防隊求助。苗栗縣警察局表示，已派員向溫男致意。
苗栗縣警察局今天發出以下3點聲明：
一、將立即購買新腳銬，各所及偵查隊二付。
二、並將全面調查老舊故障警銬，儘速汰換。
三、將會以個案檢討疏失及責任。
另外，苗栗縣警局表示，針對此事，也已派員向溫男致意。
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