孕婦腹部劇痛滑出胎兒 消防員救了寶寶一命
2017-02-22 12:19
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名孕婦今天凌晨突然腹痛難耐，跪趴在地，救護人員趕抵檢查時，胎兒已自行滑出，但臉部發紺（變青、變紫），幾近沒有呼吸，救護員立刻為新生兒斷臍、按壓CPR及給予氧氣後送醫，經急救30分鐘，女寶寶終於能自主呼吸，順利將小生命從鬼門關前救回。
新竹縣消防局表示，這名孕婦今晨1點多在家中突然腹部劇痛受不了，整個人跪趴在地上，先生嚇壞了，立刻打119求救；湖口消防分隊李均祈等3名救護人員到場時，目視發現胎頭已外露，為孕婦進一步檢查時，女寶寶已自行滑出，但疑似因為臍帶繞頸、胎便阻塞呼吸道或壓迫過久，臉部發紺、沒有任何反應。
消防局說，由於新生兒每分鐘呼吸只有4次，等同於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立刻為新生兒斷臍、按壓CPR，並給予氧氣後緊急送醫；女嬰到院時恢復脈搏，臉色轉成紅潤，但呼吸狀態仍然不好，醫院接手後持續氧氣治療，經急救30分鐘，寶寶已能自主呼吸。
「一檢查卻發現，貝比的頭就卡在那裡，脖子上繞了兩圈的臍帶！」從事救護工作14年，第6次在現場接生的李均祈，第一次遇到這麼棘手的案件！身為2個小孩的爸爸，為了搶時間，從現場到醫院，李均祈一邊按壓CPR，一邊直接用嘴巴給氣，心裡不斷呼喊「寶寶加油」！
李均祈說，這名媽媽是26歲第一胎、懷孕38週的孕婦，她說腹痛約1個小時，有強烈便意，但其實胎頭已經外露，如果壓抑不讓寶寶產出，恐造成嚴重的窘迫。
東元醫院急診室主任林鎮宇表示，新生兒如果刺激後沒有發出哭聲、沒有反應，若脈搏在每分鐘60次以下，就要立刻急救。這起救護處置得宜，是相當成功的案例。
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