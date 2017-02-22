司改國是會議 陳瑞仁出任第3組副召集人

法務部參事陳瑞仁（左）獲選為司改國是會議第3組副召集人。（記者黃欣柏攝）

2017-02-22 12:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今天上午由中研院兼任研究員瞿海源教授召集的第3組進行分組討論，據悉稍早與會委員們已決議通過由法務部參事陳瑞仁擔任該組副召集人，負責在特定時刻頂替召集人瞿海源擔任會議主席。

據了解，根據議事規則，分組討論期間主席不得參與討論或表決，為讓主席也有機會發表其專業意見，因此各組均需設置1名副召集人，負責在召集人參與討論、表決或缺席時主持會議；前天第2組選出的副召集人是城邦媒體集團首席執行長何飛鵬。

今日開會的第3組，成員共有瞿海源、邱太三、楊雲驊、張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲、廖英藏、賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟、林鈺雄。