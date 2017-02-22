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清泉崗毒品案 10人複驗過關檢方要查

清泉崗基地全體官兵持續驗尿，目前零檢出。（記者李忠憲攝）

2017-02-22  12:50

首次上稿 11:57
更新時間 12:50

〔記者李忠憲、張瑞楨／台中報導〕清泉崗基地政戰主任施勝德今日上午表示，營區總計有近3000名士官兵，截至目前基地內已有1200多人完成藥篩，昨日初步篩檢中近10人有毒品反應，今天進一步檢驗後，均排除有吸食毒品。他解釋，可能有些人有吃感冒藥，在初篩會出現陽性反應。

空軍清泉崗基地軍事重地內，竟然發現27包毒品安非他命，台中地檢署已有肅毒組3名檢察官指揮偵辦，據了解，目前已有約10名官士兵的尿液，初步檢驗出毒品反應，雖然今天進一步檢驗後，均排除有吸食毒品，但檢察官仍將請軍方約談尿液呈陽性反應的官士兵釐清。針對毒品是被刻意丟棄在軍事重地，還是藏放或不慎掉落？將是檢察官目前要釐清的重點。

3000人中有1200人完成藥篩均零檢出

空軍清泉崗基地20日在軍區內道路上發現27包毒品，經檢驗發現是二級毒品安非他命。清泉崗基地當天立刻由聯隊長親自率主管與官兵及約聘僱人員一起進行驗尿。

施勝德說，基地每年均會分批進行全體官兵驗尿，其中有1名志願役士兵屬毒品列管人口，每逢他休假，收假時就會進行驗尿，光他1人去年就做20多次，均無吸毒。這次事件後，他也經過藥篩呈現陰性反應。

他表示，營區總計有近3000名士官兵，截至目前基地內已有1200多人完成藥篩，目前為止並無人確定有吸食毒品。全體官兵完成藥篩約需4至5天，因此再2天後就可全部完成。若有人出現陽性反應，將在要求到國軍醫院進行進一步檢驗釐清。

施勝德表示，目前尚未掌握毒品是誰所有，除由憲兵隊積極調查外，往後也會加強門禁檢查，若有發現有人攜帶毒品等，一定依法送辦，絕不護短。

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