清泉崗基地赫見27包毒品 傳近10官兵陽性反應

空軍清泉崗基地內竟撿到20多包毒品。（資料照，記者李忠憲攝）

2017-02-22 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地日前發現數包白色不明粉末及吸食器，軍方隨後對基地全體官兵驗尿，有媒體報導篩檢結果發現，有近10人呈現毒品陽性反應。

空軍清泉崗基地日前巡場時，拾獲包括安非他命及K他命等27包毒品，立即通報台中憲兵隊調查，並對基地全體官兵進行驗尿，根據《蘋果日報》報導，初步篩檢結果近10人呈現毒品陽性反應，台中地檢署已分案由毒品專組檢察官偵辦。

對於毒品丟包事件，多名檢察官均認為很扯、很奇怪，而為了查出丟包者，檢察官已從查扣的毒品找跡證、清查附近相關監視器及過濾是否有毒品前科的志願役軍官。

此事曝光後，國防部長馮世寬已要求總督察長室會同軍醫、法律部門組專案小組調查，查有不法一律嚴辦；國防部則強調，國軍將秉持「毋枉毋縱」原則，有涉案違法人員，無論官階高低，一律依法偵辦，嚴懲不貸。

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