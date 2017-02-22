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處理家暴無國界 高市警軟硬兼施奏效

2017-02-22  12:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局處理家暴無國界，一名外籍人士家暴案件經由社會局轉介婦幼隊處理，成功輔導其順利渡過離婚難關。

一名外籍人士年屆六旬不會中文，因妻子訴請離婚，情緒嚴重陷入低潮，社工擔心其處境，轉請婦幼隊家暴承辦人謝勝隆警務員提供諮詢輔導服務，協助訴訟案件流程進行，並討論子女管教技巧，經過長時間支持陪伴及觀念導正，案家親屬互動已趨於穩定，兒女工作學業皆有所成。該男對婦幼隊協助感激不已，並與謝員建立深厚情誼，成為無話不談的好朋友!

高雄市105年網絡通報家暴案件數總計15,389件，其中警察局通報數佔了55%以上，高達8,532件，比起104年警政通報數6,826件成長了1,706件（＋25%）。但是家暴死亡人數，卻由104年的11人，大幅減少到105年的4人。

婦幼隊長陳玲君說，陳家欽局長極為重視家暴防治工作，指示婦幼隊要全力管控家暴危害，防止傷亡發生。因此，高雄市警局婦幼團隊對於家暴防治工作，從現場處置、安全保護、通報管控到策略運用，都下足工夫，極盡所有可能牽制加害人，引導以理性解決家務事。

不論您或身邊親友，遭遇到感情難關或任何家庭問題，請務必提醒彼此「除了暴力的選項，其實還有其他非暴力的更好方法！」，並即刻撥打113婦幼專線，110報案專線，或高雄市婦幼警察隊（07-2716658）服務諮詢。

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  • 高雄市警局處理家暴無國界，一名外籍人士家暴案件經由社會局轉介婦幼隊處理，成功輔導其順利渡過離婚難關。（記者黃建華攝）

    高雄市警局處理家暴無國界，一名外籍人士家暴案件經由社會局轉介婦幼隊處理，成功輔導其順利渡過離婚難關。（記者黃建華攝）

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