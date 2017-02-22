| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10:57花蓮近海發生規模4.0地震 UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造
 首頁 > 社會

6歲童翻垃圾桶找食物吃 理由很驚人

遭父母虐待的小澤，曾翻垃圾桶找食物吃。圖為模擬照片，與本新聞無關。（記者洪定宏攝）

2017-02-22  11:47

〔記者洪定宏／高雄報導〕6歲男童「小澤」（化名）骨瘦如材，親友曾目擊他翻垃圾桶找食物吃，但父母以生病為由塘塞，直到小澤昏倒送醫，父母的謊言才被戳破，經過緊急安置，小澤已逐漸恢復健康。

據了解，原來小澤的父母經常吵架，他淪為出氣筒，不是慘遭踢打，就是被罰不准吃飯，醫院檢查出小澤的身體及腦部有新舊傷痕，都是外力造成，檢察官指揮偵辦，追究父母的責任。

高雄社會局統計，從103年7月至105年12月，有78名疑似受虐兒少接受驗傷鑑定，其中未滿3歲的被害人最多，高達55％；其次為滿3歲、未滿6歲者，佔15％。78名被害人中，有14人因受虐嚴重，報請檢察官指揮偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家暴 虐童
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：6歲童翻垃圾桶找食物吃 理由很驚人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.