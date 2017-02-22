6歲童翻垃圾桶找食物吃 理由很驚人
2017-02-22 11:47
遭父母虐待的小澤，曾翻垃圾桶找食物吃。圖為模擬照片，與本新聞無關。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕6歲男童「小澤」（化名）骨瘦如材，親友曾目擊他翻垃圾桶找食物吃，但父母以生病為由塘塞，直到小澤昏倒送醫，父母的謊言才被戳破，經過緊急安置，小澤已逐漸恢復健康。
據了解，原來小澤的父母經常吵架，他淪為出氣筒，不是慘遭踢打，就是被罰不准吃飯，醫院檢查出小澤的身體及腦部有新舊傷痕，都是外力造成，檢察官指揮偵辦，追究父母的責任。
高雄社會局統計，從103年7月至105年12月，有78名疑似受虐兒少接受驗傷鑑定，其中未滿3歲的被害人最多，高達55％；其次為滿3歲、未滿6歲者，佔15％。78名被害人中，有14人因受虐嚴重，報請檢察官指揮偵辦。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
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