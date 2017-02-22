W命案連開5日毒趴 房內竟發生這些事…

2017-02-22 12:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今提訊「土豪哥」朱家龍，並依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，起訴朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、蔡逸學、張子亦5人，另依刑法湮滅證據罪起訴共犯陳秉澤，至於吳姓密醫涉違醫師法，以及朱家龍、洪聖晏等人涉施用毒品罪嫌，將另案偵辦。

檢方調查，朱家龍與洪聖晏、蔡逸學本為舊識，洪聖晏與江哲瑋、蔡逸學、陳秉澤均為就讀同一所高職的同學。

去年12月2日下午5時許，朱家龍入住W Hotel 2502號房後，先前往「王牌101」酒店與洪聖晏、蔡逸學等人飲酒聚會，而後3人決議前往W Hotel續攤，舉辦毒趴，同時邀集江哲瑋、綽號「Rara」、「娜娜」、「Emily」的女子到場。

同年12月3日凌晨1時許，朱家龍等5人先進入W Hotel 2502號房，由朱男提供混摻有安非他命等10種毒品的軟糖、梅片、愷他命等物給眾人使用，為了怕毒品不夠，還聯繫張子亦購買摻毒的「金色小惡魔」咖啡包到場。

檢方指出，眾人在房內以骰盅玩遊戲，約定飲用毒品咖啡包所沖泡的飲料或酒類，作為遊戲輸家懲罰，在場者均可自由取用桌上毒品施用；3日晚間23許，首批參與毒趴的人陸續離去，朱男等3人即外出用餐。

翌日凌晨2時許，朱男等人返回房內，再聯絡友人、傳播小姐同樂，郭女與綽號「曼曼」等女子於5時入房，眾人連開毒趴3日，直到6日凌晨1時許，已持續吸毒玩樂超過40小時。

6日下午2時許，「曼曼」因混用毒品身體不適，出現眼神渙散、語無倫次、撞牆、過度興奮、昏睡等異狀，但朱男等人仍持續派對，再繼續供毒予郭女施用，期間亦多次買毒送入房內，聯繫陳秉澤等人到場玩樂。

7日凌晨4時許，郭女因混用毒品出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，當時在場的洪聖晏、蔡逸學見狀，竟未立即將郭女送醫急救，反而通知吳姓密醫到場，為郭女施打「排毒針」點滴。

同日上午10時許，郭女狀況不但未改善，還出現意識不清、呼吸聲異常、大小便失禁情形，才由洪聖晏、江哲瑋帶同郭女搭計程車送醫急救，但郭女仍不幸死亡。

事後，陳秉澤將房內毒品收拾丟棄，並將郭女手機帶走，隨後丟棄於新北市蘆洲區四維路附近的鴨母港排水溝中，以此方式湮滅證據。

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