林英昌稱罹精神病想減刑 被法院打槍
2017-02-22 11:43
台鐵車廂爆炸案主嫌林英昌。（資料照，記者錢利忠攝）
〔記者溫于德／台北報導〕台鐵炸彈客林英昌因引爆自製炸彈，炸傷包含自己在內的25人，遭依法起訴；台北地院今天上午10時依殺人未遂等罪，且傷及多名未成年國、高中生涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》，加重其刑判刑，重判林男有期徒刑30年。行政庭長廖建瑜稍早召開記者會說明論罪科刑依據，另也提到，本案另一重點在於「林男抗辯具精神病，依法得減輕其刑」，但法院根據精神鑑定結果，未予以採納，仍依法判刑。
廖建瑜表示，根據院、檢、警調查結果，林英昌去年7月後，因生病原因，自覺受欺負，社會須對他負一定責任，因此選擇大眾交通工具引爆爆裂物、藉此自殺，使社會大眾皆知情、重視他，「林是基於報復社會整體的動機來引爆爆裂物」，選擇台鐵第6節車廂引爆。
至於犯罪所生危害，據統計，24名乘客受到輕重程度不等的燒燙傷，車廂則有26處車窗破裂、燈罩掉下、車廂穿刺與燻黑，財損部分大約在176萬4681元。法院因此依涉犯製造爆裂物、殺人未遂與違反《兒童及少年福利與權益保障法》等、共51罪，判處有期徒刑30年，併科罰金30萬元。
廖建瑜也說，本案另一重點在於，林英昌及其律師均稱，因憂鬱症發作才引爆炸彈，顯見當時狀態已受影響，責任能力低於一般人，應予減刑；但法官認為，全案於檢方偵查階段已送亞東醫院做精神鑑定，結果顯示林男「行為時辨識與控制能力均屬正常」，院方因此難以認定林男具精神問題、給予減刑，仍舊依法判刑。
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