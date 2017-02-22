原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...

調查發現，郭姓小模因為婦女病下體紅腫，生前沒被性侵。（圖取自網路）

2017-02-22 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕郭姓小模在W飯店送命，當時她被送醫時身上有土豪哥「8XL」超大內褲、下體還紅腫，被懷疑遭到性侵，究竟郭姓小模為何下體會紅腫，原因也隨著案件偵結而出爐！

台北地檢署今天召開記者會時指出，郭女身上沒有發現男性遺留下來的精液和相關DNA，確定生前沒有被性侵，法醫檢驗後確定是婦女病造成下體紅腫。

在偵辦時，現場參加毒趴的男子、包括土豪哥皆否認有與郭女發生關係，現場其他女生也表示沒看到有人在現場發生性關係。不過檢警仍要查清楚為何郭女下體紅腫，也用了高科技「多波域光源儀」，重返現場找精斑，後來在郭女的下體沒驗出男性的DNA，確認她沒遭到性侵，不過為何郭女下體紅腫仍是個謎。

為了查明真相，專案小組調閱郭女的病歷資料，也詢問法醫，最後確認郭女生前因婦女病造成下體紅腫。