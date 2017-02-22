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賞鳥驚見河中男裸屍 全身刺青身分待查

2017-02-22  11:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市自來街對面的旭川河中，今日上午被賞鳥民眾發現，有一名男子在水中浮浮沉沉，立刻通報119救援，消防隊員耗費1小時，才從基隆港口將身材壯碩的男子拉起，但男子早已無生命跡象。警方到場時發現，裸體死者全身刺青，且覆蓋些許淤泥，加上身體浮腫，顯已死亡多時，目前正在勘驗遺體，釐清有無他殺嫌疑，並查明男子身分。

基隆市消防局9時38分接獲民眾報案後，立刻派出船艇救援，但男子遺體已經飄入旭川河中段，只好進入搜索，約10時30分男子遺體剛好飄進基隆港口，順勢將遺體拉起，抬到岸邊等檢警相驗。

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  • 消防隊員將男子的遺體台上岸際（記者吳昇儒攝）

    消防隊員將男子的遺體台上岸際（記者吳昇儒攝）

  • 警方立刻拉起帳幕掩蓋死者遺體，並幫他蓋上功德布（記者吳昇儒攝）

    警方立刻拉起帳幕掩蓋死者遺體，並幫他蓋上功德布（記者吳昇儒攝）

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