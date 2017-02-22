兵工廠藏身檳榔園 警包抄逮人起獲槍彈

警方在潘嫌工寮起獲槍械與改造工具。（記者黃建華翻攝）

2017-02-22 11:37

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局電信偵查大隊偵三隊，昨（21日）凌晨和高市保大特勤幹員夜襲屏東縣萬丹鄉一處檳榔園，於產業道路包抄涉嫌改造槍械販賣的潘姓嫌犯，潘男棄車落跑並趁機丟棄一把土耳其925TD手槍，遭警方眼尖於田間尋獲，警方逮捕潘嫌與管姓女友，隨後押解潘男於工寮另起獲3把改造手槍、38發子彈、安毒及大批改造槍械工具。

警方調查，國中畢業、有槍砲和毒品前科的潘姓男子，從網路國外槍械製造影片學會改造槍械技術，利用屏東縣萬丹鄉一處偏僻檳榔園搞起地下兵工廠，購買模型道具槍，從打通槍管、車製膛線到子彈製造，都一手包辦。警方數月前接獲線報，有人檢舉潘男涉嫌以每把手槍3到8萬元價格兜售，警方暗中展開監控，並報請屏東地檢署檢察官吳政洋指揮。

警方日前得知潘男內埔住處2月初遭仇家開槍，潘男因此槍不離身，專案小組昨凌晨認時機成熟，動員高市保大特勤中隊、新興分局與屏東縣警局攻堅夜襲潘男位於萬丹檳榔園的改造槍械工寮。

潘男駕車搭載管姓女友欲離去時遭警方包抄，棄車並把槍丟往田裡，警方先逮人再找槍。隨後押解潘嫌等人於工寮內起獲另3把改造手槍與步槍、手槍子彈共38發，另還起獲毒咖啡包、安毒若干。

潘男落網後否認有販賣槍、毒，辯稱改造槍械純粹是好玩，毒品則是自己吸食，槍不離身是因2月初屏東內埔住處遭仇家開3槍示威，才帶槍防身。他並坦承平日都將防彈衣掛在檳榔樹上射擊試槍。警方對其供詞存疑，除依槍砲、毒品罪嫌送辦，將深入追查其改造槍械的流向。