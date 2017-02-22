保時捷瞪賓士爆街頭互毆 中警快打開2槍制止
〔記者張瑞楨／台中報導〕又是公子哥惹禍！台中市年僅19歲的何姓公子哥，今天清晨開保時捷載朋友4人，在路上遇到駕駛賓士的22歲廖姓富家子弟，何男瞪了對方一眼，還囂張的超車，廖男遂呼叫朋友駕駛BMW來支援，以10人對4人的優勢，在北屯區大連路一家洗車場前圍堵何男，14人徒手互毆，打得難分難解，台中市警局動員快打部隊，派遣20多名警力，對空開2槍示警，才讓這群打紅眼的公子哥與不良份子停手，依社會秩序維護法裁罰。
台中市警局第五分局文昌派出所於今天清晨1時許接獲報案，指北屯區大連路三段與安順東九街口有人集體鬥毆，剛好有數名警察在案發地旁邊查緝槍械疑案，第一批警力不到1分鐘就馳抵現場，五分局也啟動快打部隊，後續10多名警力，也趕往案發地支援。
第一批警力10多名員警馳抵時，這14人打得難分難捨，拉扯叫罵徒手互毆，打得相當熱鬧，無暇不理會警察，警方見現場難以控制，連開2槍喝令全部趴下，這群公子哥與不良份子才停手，支援警力也陸續到場，共20多名員警將這群人帶回。
文昌所調查，家境富裕的何姓公子哥（19歲），駕駛保時捷，載著3名朋友共4人，行經崇德路與大連路時，看唱完歌駕駛賓士的廖男（22歲）不順眼，瞄了一眼，還有俗稱「剪車」的超車行為，廖男車內載著朋友共4人，人數與對方相同，但他仍趕緊「烙人」（聚眾），呼叫莊姓朋友（20歲）與林姓朋友（25歲）共6人，駕駛BMW等2輛車支援。
賓士車與BMW在洗車場堵住保時捷，賓士與BMW共10人，企圖教訓保時捷4人，14人就在馬路旁互毆，剛好警方在旁邊查緝槍械，很快就開槍示警制止雙方，這群人不是富二代公子哥，就是不良份子，雙方都不是好東西，不願意提告，警方依違反社會秩序法第87條函送裁罰，可罰1萬8000元以下罰鍰，或拘留3天。
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標題：保時捷瞪賓士爆街頭互毆 中警快打開2槍制止
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