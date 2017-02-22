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連2歲童也不放過 戀童男重判10年

2017-02-22  11:15

〔記者項程鎮／台北報導〕有戀童癖的舒姓男子租機車環島，行經花蓮在某民宅前躲雨時，發現2歲男童獨自在家，竟載走男童還對男童口交，最高法院維持花蓮高分院見解，重判舒男10年徒刑確定。

判決指出，38歲舒男從事電子回收業，有多次誘拐幼童前科，去年3月2日在嘉義租機車環島，2天後行經花蓮，在某民宅前躲雨，舒男看到年僅2歲男童獨自在家，藉口帶他去買玩具，把男童騙離家後，帶男童投宿民宿，趁機對男童口交，隔天到超商買東西時，休假的張姓員警看到舒男帶的男童與媒體報導協尋男童特徵相似，逮捕舒男。

花蓮高分院認為，舒男雖有輕度智障，但他在檢警應訊都能正常描述案情，還能積極替自己辯護，顯然知道自己誘拐幼童行為違法，合議庭痛批他行為嚴重危害社會治安，前年還誘拐一名8歲男童，犯後否認性侵，且有多次性侵幼童前科，屬於累犯，重判10年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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