司改國是會議第2場分組討論 會後將公開說明
2017-02-22 10:38
司改國是會議第3組分組討論，由前澄社社長、中研院兼任研究員瞿海源擔任召集人。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕極受國人矚目的司改國是會議，今天將展開第2場分組討論，由前民間司改會董事長、中研院社會學研究所研究員瞿海源召集的第3組別進行會議，稍早所有委員已全數完成簽到進場，非屬本組成員的司法官學院院長蔡碧玉等人也列席，預計會議將會持續到下午。稍早會後將由瞿海源公開對外說明今日會議情形。
根據司改國是會議分組，今天開會的第3組名為「權責相符、高效率的司法」，議題共有4大項，包括「提升檢察系統的透明與效能」、「檢討法官、檢察官的任用、監督與退休給付」、「律師的專業化與職業倫理」及「檢討檢、警、調人員的專業分工」。
據了解，今日因是本組首次開會，主要將討論未來開會的議題排序與時程問題，另也會初步接觸到「法官、檢察官之多元進用」與「法官、檢察官之監督與淘汰」兩大議題。
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