| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10:57花蓮近海發生規模4.0地震 UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造 清泉崗基地赫見27包毒品 傳近10官兵陽性反應
 首頁 > 社會

司改國是會議第2場分組討論 會後將公開說明

司改國是會議第3組分組討論，由前澄社社長、中研院兼任研究員瞿海源擔任召集人。（記者黃欣柏攝）

2017-02-22  10:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕極受國人矚目的司改國是會議，今天將展開第2場分組討論，由前民間司改會董事長、中研院社會學研究所研究員瞿海源召集的第3組別進行會議，稍早所有委員已全數完成簽到進場，非屬本組成員的司法官學院院長蔡碧玉等人也列席，預計會議將會持續到下午。稍早會後將由瞿海源公開對外說明今日會議情形。

根據司改國是會議分組，今天開會的第3組名為「權責相符、高效率的司法」，議題共有4大項，包括「提升檢察系統的透明與效能」、「檢討法官、檢察官的任用、監督與退休給付」、「律師的專業化與職業倫理」及「檢討檢、警、調人員的專業分工」。

據了解，今日因是本組首次開會，主要將討論未來開會的議題排序與時程問題，另也會初步接觸到「法官、檢察官之多元進用」與「法官、檢察官之監督與淘汰」兩大議題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：司改國是會議第2場分組討論 會後將公開說明


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.