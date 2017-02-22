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毆打「放香蕉」男 動私刑4嫌落網

2017-02-22  10:26

〔記者何宗翰／台中報導〕台中大里一名19歲黃姓男子，被17歲張姓少年等人指控對女生「放香蕉」下藥性侵，21日凌晨被帶至太平一處廣場，以球棒、安全帽等物痛毆，並被逼迫拍攝影片「認罪」，放上臉書「爆料公社」，警方22日凌晨在太平將涉案4名男子帶回，但對性侵疑案查無具體事證。

警方調查，張姓少年和黃姓被害人本來為朋友，張男還借住黃男家，20日黃男下班見房間一團亂，便在臉書上質問張男，兩人發生口角，後來張男聽好友徐男稱，曾有女生被黃男下藥性侵，更加氣憤，21日凌晨將黃男帶至太平區古農莊文物館附近廣場痛毆，並強拍認錯影片，導致黃男左手骨膜發炎、背部挫傷、大腿瘀青。

霧峰警方獲報後，清查轄內並無受理類似性侵或傷害案件，經影片分析比對查出可疑涉案小車輛，22日凌晨將4名嫌犯及被害人帶回偵辦，對於耳聞有女生遭性侵事件，警察查無具體事證，警詢後依傷害、妨害自由、少年事件處理法將4人移送。

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  • 張姓少年等人以球棒、安全帽等物痛歐黃男。（翻攝臉書爆料公社）

    張姓少年等人以球棒、安全帽等物痛歐黃男。（翻攝臉書爆料公社）

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