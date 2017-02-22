台鐵炸彈客林英昌辯想死 法官判滿30年
2017-02-22 10:07
台鐵炸彈客林英昌遭判刑30年。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者溫于德／台北報導〕台鐵炸彈客林英昌重判30年！
去年7月7日台鐵1258班次區間車爆炸案造成25人（包含林英昌）受傷，台北地檢署去年11月17日依公共危險、殺人未遂、槍砲條例、毀損等罪嫌提起公訴，具體求處嫌犯林英昌30年重刑。
台北地院首次開庭時，林英昌一再辯稱，「爆裂物僅是超商購買的鞭炮所組裝」、「引爆當下離被害人最少有3至4公尺，非檢警訊問時所說的『30到40公分』」、「只想求死，無殺人或傷人意圖」與「只買了1公升汽油，『量根本不夠炸毀火車』」等。
但台鐵律師當庭反駁，林男所作所為不僅導致台鐵車廂毀損，台鐵還一度被質疑是管理疏失，形象嚴重損害，但被告始終否認犯行，毫無悔改之意，請法官審酌量刑；民事方面，律師團也說，台鐵支付了所有傷者的傷害醫療費，當時不知林是凶手，也代為支付，此部分已具狀附帶民事賠償。
北院法官表示，林英昌犯行明確，且傷及多名國、高中生，涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》，加上林男自承製造爆裂物，涉觸犯製造爆裂物罪，均會加重其刑，今依法判有期徒刑30年。親自出庭聆判的林男，全程表情木然，聽判結束即被還押看守所。
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