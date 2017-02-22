涉開趴毒死小模 「土豪哥」求刑12年
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，今提訊「土豪哥」朱家龍，並依涉違《藥事法》等罪，起訴朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、蔡逸學等人，另依刑法湮滅證據罪起訴共犯陳秉澤。
北檢表示，朱家龍等人並非初犯，所為顯然嚴重破壞社會風氣，助長吸毒歪風，且犯後否認犯行，飾詞狡飾，又湮滅相關犯罪事證，犯後態度惡劣，毫無悔意，建請分別對被告朱家龍量處有期徒刑12年、洪聖晏11年6月、蔡逸學11年。
「土豪哥」提供毒品 共混摻10種偽藥、禁藥
檢警調查，朱家龍所提供的毒品共混摻有甲基安非他命、MDMA（搖頭丸）、MDA、PMA、愷他命、硝甲西泮（一粒眠）、4-CMC（4-Chloromethcathinone）、Mephedrone、Methylone、Enthylone等總計10種不同成分之偽藥、禁藥兼第二、三級毒品成分（下簡稱毒品成分）之軟糖、梅片、愷他命等物予參與派對之人施用。
檢方指出，郭姓小模於去年12月7日凌晨4時許開始，因混合施用上揭多種毒品中毒而出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，當時在場之洪聖晏、蔡逸學見狀，應知此為施用偽藥、禁藥所致，竟未立即將郭女送醫急救，反而通知吳姓密醫到場，要為郭女施打俗稱之「排毒針」點滴。
北檢表示，朱家龍等人並非初犯，所為顯然嚴重破壞社會風氣，助長吸毒歪風，且犯後否認犯行，飾詞狡飾，又湮滅相關犯罪事證，犯後態度惡劣，毫無悔意，建請分別對被告朱家龍量處有期徒刑12年、洪聖晏11年6月、蔡逸學11年。
根據《藥事法》83條，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列因而致人於死者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。（2017-02-22 10:45更新）
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