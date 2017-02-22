| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉開趴毒死小模 「土豪哥」求刑12年
 首頁 > 社會

拜拜之後～竟拿筊杯、磚塊砸錢箱收刮香油錢

2017-02-22  09:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕舉頭三尺有神明！33歲劉姓男子疑因吸毒缺錢花用，竟把歪腦筋動到土地公廟的香油錢，行竊前還雙手合十拜拜求心安，再持筊杯、磚塊使力破壞錢筒，得手3000元後逃逸，但全程都被監視器拍下，最後被警方循線逮捕。

竹北警分局表示，有竊盜毒品等前科的劉姓男子，元月2日凌晨駕駛自小客車，到竹北市長青路一段190巷內一間土地公前停車，走進土地公廟內；他雙手合十拜拜，接著將廟內電燈關掉，撿起附近的磚塊及廟內筊杯，使盡吃奶的力氣，猛砸香油錢筒破壞，收刮錢筒內約3000元後，駕車揚長而去。

豐田派出所接獲報案，調閱廟內監視器畫面，發現劉男涉嫌重大，行竊過程全都被錄下。所長梁志明20日偕同警員等人，持新竹地方法院檢察署核發的拘票，前往劉男住處執行拘提。

警方表示，劉嫌得知警方上門後，神色慌張全身發抖，向警方坦承因為偷香油錢是缺德事情，所以才雙手合十，向土地公拜拜求心安。但所偷來的現金都花用殆盡。警訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

廣告
  • 監視畫面顯示，劉姓男子在行竊前，還雙手合十向土地公拜拜，（記者廖雪茹翻攝）

    監視畫面顯示，劉姓男子在行竊前，還雙手合十向土地公拜拜，（記者廖雪茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：拜拜之後～竟拿筊杯、磚塊砸錢箱收刮香油錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.