拜拜之後～竟拿筊杯、磚塊砸錢箱收刮香油錢

2017-02-22 09:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕舉頭三尺有神明！33歲劉姓男子疑因吸毒缺錢花用，竟把歪腦筋動到土地公廟的香油錢，行竊前還雙手合十拜拜求心安，再持筊杯、磚塊使力破壞錢筒，得手3000元後逃逸，但全程都被監視器拍下，最後被警方循線逮捕。

竹北警分局表示，有竊盜毒品等前科的劉姓男子，元月2日凌晨駕駛自小客車，到竹北市長青路一段190巷內一間土地公前停車，走進土地公廟內；他雙手合十拜拜，接著將廟內電燈關掉，撿起附近的磚塊及廟內筊杯，使盡吃奶的力氣，猛砸香油錢筒破壞，收刮錢筒內約3000元後，駕車揚長而去。

豐田派出所接獲報案，調閱廟內監視器畫面，發現劉男涉嫌重大，行竊過程全都被錄下。所長梁志明20日偕同警員等人，持新竹地方法院檢察署核發的拘票，前往劉男住處執行拘提。

警方表示，劉嫌得知警方上門後，神色慌張全身發抖，向警方坦承因為偷香油錢是缺德事情，所以才雙手合十，向土地公拜拜求心安。但所偷來的現金都花用殆盡。警訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。