護香港女友阻搭訕 蔣男慘遭毆傷送醫

2017-02-22 09:37

〔記者邱俊福／台北報導〕黎姓等4名男子昨天深夜在北市東區商圈逛街時，見1名香港籍妙齡女子獨自在街頭，便上前搭訕，結果該女子的蔣姓男子在附近見狀，上前質問，惹惱黎等4男，當街將蔣男圍毆成傷送醫救治，轄區北市警大安分局敦化南路派出所經漏夜追查，迅速逮捕行兇的黎等4男，今依傷害罪嫌送辦。

警方調查，當時黎等4人不知該香港籍女子有男友在旁，上前搭訕，卻遭對方蔣姓男友嗆聲，馬上徒手圍毆，甚至隨手持椅子砸人，造成蔣男身上多處挫傷，幸緊急送醫救治沒有大礙，而施暴的4人則馬上逃離現場。轄區警方據報後，經漏夜調閱監視器追查，將涉案的4人，全部帶回偵辦。