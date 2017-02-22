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臉書對嗆變實境對戰 經紀男牙齒被打斷

2017-02-22  09:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕在台北市中山區擔任酒店經紀的邱姓男子，疑與另一家經紀公司因挖角問題素有積怨，日前在對方臉書上故意留言嗆聲。但另一方則是認為邱男盜用他們的文章和圖案，招攬員工，兩方索幸隔空利用臉書對嗆。

由於被邱男羞辱的這家經紀公司，不甘被蓄意挑釁奚落，昨日深夜假意將邱約出談判，卻帶了6、7人將他在街頭圍毆暴打一頓。

北市警中山分局據報發生街頭鬥毆事件，在林森北路、南京東路口的麥當勞前，找到多處受傷，門牙也被打斷裂的邱男，及一名留在現場的曹姓男子，並在曹男機車上找到一支鋁棒。

警訊中，男暫時不願提出告訴，至於曹男則供稱僅來聲援，並未參與動手，警方將曹男依社會秩序維法送辦，將再調查衝突過程。

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  • 邱男被人推打到角圍毆。（記者劉慶侯翻攝）

    邱男被人推打到角圍毆。（記者劉慶侯翻攝）

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