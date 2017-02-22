北檢提訊「土豪哥」 W命案今偵結
［記者謝君臨／台北報導］台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，上月23日將負責訂房的「土豪哥」朱家龍、酒店經紀洪聖晏依涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請觀察勒戒獲准，藥頭江哲瑋則因涉嫌供毒、教唆滅證被羈押禁見；北檢今提訊朱家龍，本案將於今日偵結，北檢預計上午10點20分召開記者會說明。
檢方調查，被告朱家龍、洪聖晏經採尿及毛髮檢驗，均檢出安非他命、搖頭丸等第二級毒品成分，2人雖另涉過失致死案責任，但檢方認為應先執行戒毒處分，故當庭逮捕2人，向法官聲請觀察勒戒獲准，為期2個月。
此外，郭姓小模體內也驗出多重毒品反應，除了安非他命、搖頭丸等毒品外，竟還驗出有「喪屍藥」之稱的高濃度「卡西酮類毒品」，吸食此類毒品會產生攻擊性暴力行為，歐美地區之前曾傳啃食人臉案例，就是因吸食「喪屍藥」所致。
檢方發現，W Hotel開趴時間自去年12月3日到7日，主辦者是飯店VIP朱家龍，他以6折價錢訂房，5天下來房價近5萬元；其中朱男從3日待到5日，郭姓小模則於5日進入直到7日，過程中2人曾短暫交集，究竟郭女死亡是否與朱男具因果關係，仍待釐清，其餘人有無對郭女餵毒或性侵，也是調查重點。
去年12月9日、14日，檢方曾傳喚酒店經紀洪聖晏、藥頭江哲瑋，以及在場男子蔡逸學，訊後3人分以30萬元、10萬元、10萬元交保，同月15日再指揮警方搜索朱家龍住所等5處，並密訊朱男，釐清相關案情。
今年1月23日，檢方傳喚朱家龍，另約談、拘提酒店經紀洪聖晏、藥頭江哲瑋等19人，並搜索3名藥頭住處，搜獲現金43萬元及安非他命逾900公克。
據了解，檢方約談、拘提的19人可概分為3大部分，其一為W Hotel在場相關人，包括朱家龍等8人，其中朱、洪涉毒觀察勒戒、江被羈押禁見、陳秉澤涉湮滅證據10萬元交保，至於「將將」劉姓女子等4人訊後請回；第二部分是施姓、薛姓、張姓3名藥頭，最後是與本案供毒網絡相關的8人。
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