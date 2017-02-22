周比蒼裝窮被檢方打臉！ 周刊爆：父子倆身價有5000萬
2017-02-22 07:11
周比蒼先前指出，自己名下只有基隆的一戶房產以及16輛巴士，總價可能不到2000萬。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻遊覽車發生33死的慘劇，旅行社創辦人周比蒼與負責人周繼弘這對父子檔身價共約5000萬元，但他們卻沒有替16名司機投保勞健保，周繼弘在30歲時甚至還買下千萬豪宅！
《周刊王》報導，周氏父子身價共約5000萬元，但先前周比蒼指出，自己名下只有基隆的一戶房產以及16輛巴士，總價可能不到2000萬。不過檢方調查後發現，他名下有23輛大型巴士、1輛中型巴士、以及2輛雙B轎車，粗估總價市值3000萬元。
報導指出，周繼弘的老婆在3年前、也就是在他30歲時生下一名女兒，當時周繼弘買下一戶在新北市三重區的千萬豪宅登記在老婆名下，光是基本款就要1400萬元，若是高樓層的景觀戶要3000萬元。對此，周繼坦承父親確實有2輛雙B轎車，不過對於購入豪宅一事，他笑著否認，但當被追問是否考慮出售豪宅支付賠償金，他以現階段不方便說明回應。
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