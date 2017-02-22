獨家》賊戴腳鐐奔醫院求助遭拒 轉往消防隊求救

61歲溫男騎腳踏車到頭份消防隊，請求將腳上腳鐐卸下。（記者許展溢翻攝）

2017-02-22 02:30

［記者許展溢／苗栗報導］61歲溫姓男子18日在苗栗縣頭份市一間知名大賣場行竊，隨即遭逮，頭份警方移送苗栗地檢署偵辦，當晚無保釋回。警要替溫男解銬，疑因故障，怎樣就是打不開右腳腳鐐，溫男直呼疼痛便作罷。直到20日溫男腳上還留有腳鐐，竟騎著腳踏車，急忙到頭份消防隊拜託幫忙打開，嚇壞消防員，以為是逃犯來求救。

移送檢方獲無保釋回 腳鐐卻故障打不開

溫男有多項竊盜前科，警方指出，18日傍晚賊性不改，到大賣場偷兩塊蛋糕、一瓶咖啡，馬上被店員發現報案，立即將他依竊盜現行犯帶回訊問、移送。檢察官初訊，認為溫男無重大罪嫌，當晚無保釋回限制住居。

20日下午3點半，溫男騎著腳踏車，直奔頭份消防隊，在場消防員看到他腳上的腳鐐，嚇了一大跳，以為怎麼會有逃犯跑來。

拆解疼痛難耐作罷 戴逾40小時

溫男慌張向頭份消防隊解釋，18日晚上被移送地檢署，因腳鐐解不開，痛到哇哇叫，當下只好要求別再弄了，事後會自行解決。

溫男因腳鐐還在腳上，造成生活不便，也很不舒服，直到20日受不了，自己前往醫院尋求協助，卻被院方以「無權」解開為由拒絕，求助無門，想到也許可以到消防隊求救。

頭份消防隊表示，起初不敢貿然行動，馬上通報頭份派出所，員警到場確認身分無誤，才協助用破壞鉗將溫男腳上的腳鐐解開。

出門辦事、用餐趴趴走 民眾誤當逃犯

溫男18日晚上從地檢署離開後，直到解下腳鐐，算一算至少超過40個小時，溫男不論出門辦事、用餐等，這段期間都有腳上的腳鐐相陪，有民眾看到還以為警察怎麼把犯人放出來趴趴走，令人感到驚奇。

苗栗地檢署表示，頭份警方將溫男送往地檢署，要解腳鐐時，就發現故障打不開了。

頭份警：溫男步行用力不當導致鎖孔受損

頭份警方則說，移送過程中，因溫男步行用力不當，才導致腳鐐鎖孔受損解不開，但抵達地院後，有先用工具鉗將溫男左腳腳鐐解開，右腳因溫男承受不住疼痛，表示先別處理，自己會再想辦法拿下來，才作罷。