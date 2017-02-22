糗！警官臂章左右不分 孫太康：被同事笑翻了

同樣交接典禮，這才是正確版本。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-22 00:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕真糗！台中市警察局昨天（21日）進行督察長、分局長等高階警官交接典禮，接任一分局分局長的孫太康，臂章位置卻跟別人相反，一般警察不論階級或內外勤，臂章是在左臂處，但三線一星的孫太康卻相反，臂章卻在右邊，更糗的是，交接典禮是市長林佳龍主持，還被台中市政府新聞局拍照，放在市府新聞局的網站，成為警界瘋傳的大笑話，孫太康說，他自己也被同事糗翻了，這是他的疏失，請外人縫肩章後，沒有即時發現錯誤，只好硬著頭皮穿上交接。

孫太康原是中市三分局長，昨天（21日）調任一分局，依警察內規，他的臂章會有一個數字「3」改為「1」，他說，他請人把警用禮服拿去給店家鏽，不料，店家不懂而弄錯位置，他又忙著調動交接，沒有發現，等到交接之前數分鐘才發現，已經來不及更換，只好硬著頭皮穿上，沒想到被拍到發佈出去。

他說，他已經被同事笑翻了，這都是他自己疏忽，也不好意思責備店家，他希望大家笑笑就好，「鞭小力一點」，繼續支持警察，也繼續指正他。