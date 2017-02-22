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竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉

2017-02-22  00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科一名博士科長級工程師，意外從妻子手機LINE上面看見約砲對話，事後才知36歲的妻子竟與18歲的國中學歷保全員，在大樓的女廁內激情嘿咻至少2次，憤而提告要小王賠償60萬元，最後法官判賠50萬元。

99年結婚，育有1子的40歲博士說，去年3月羅姓男子至少2次，與妻子在新竹縣某大樓女廁內嘿咻，經他發現妻子的LINE有與羅男的約砲記錄，憤而報警偵辦，才確認妻子有了小王，怒告二人妨害家庭。

博士得知妻子與年紀只有她一半的小鮮肉，竟為了追求刺激，連續在大樓女廁打野砲，且年僅18歲的羅男國中畢業後未再升學，以保全員為生，但長得黝黑結實粗壯，他對妻子「吃幼齒」的行徑，完全無法理解，情緒差點崩潰。

全案刑事部分審理時，法官認為羅男與博士妻通姦犯行，影響婚姻及家庭，造成精神痛苦，且未獲諒解，未達成民事和解。念及羅男年紀甚輕、思慮欠周，並無前科紀錄，因此判刑2月。

由於夫妻間婚姻關係因此生變，失去應有信任，開始互相猜忌，終於在去年5月兩願離婚，而博士也撤回對前妻的刑事告訴，近6年的婚姻關係因小王的介入而破裂，博士身心受到極大創傷，為此提起附帶民事賠償，要羅男賠償精神慰撫金60萬元，最後法官判賠50萬。

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  • 竹科一名博士科長級工程師，意外從妻子手機LINE上面看見約砲對話，事後才知36歲的妻子竟與18歲的國中學歷保全員，在大樓的女廁內激情嘿咻至少2次。（情境照）

    竹科一名博士科長級工程師，意外從妻子手機LINE上面看見約砲對話，事後才知36歲的妻子竟與18歲的國中學歷保全員，在大樓的女廁內激情嘿咻至少2次。（情境照）

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