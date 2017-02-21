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三井OUTLET驚傳電扶梯吃鞋 女童險斷腳

2017-02-21  23:28

〔即時新聞／綜合報導〕林口三井OUTLET今天下午驚傳電扶梯事故，一名3歲女童的鞋子遭電扶梯捲入，所幸女童父親及時拉起她，腳才沒有被捲入，否則後果不堪設想。

新北市謝姓民眾向媒體爆料，他們全家人今天下午在林口三井OUTLET逛街，搭電扶梯從二樓往一樓時，3歲女兒突然哭叫，一看發現女兒的鞋子被電扶梯捲入，他急忙拉起女兒才沒造成嚴重傷害，否則腳若被捲入恐斷腿。謝先生表示，三井OUTLET才開幕沒幾年就出問題，應該要更注重安全。

三井OUTLET發言人曾玲玲表示，這名女童當時穿著橡膠布希鞋，事發當下立刻有同仁前往協助包紮，所幸女童僅皮肉傷，並無大礙。她表示，願向家屬表示歉意，也會查明事故原因，並加強相關警語標示與防護措施。

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  • 林口三井OUTLET今天下午驚傳電扶梯事故。（資料照，記者李雅雯攝）

    林口三井OUTLET今天下午驚傳電扶梯事故。（資料照，記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 三井OUTLET 吃人電扶梯 女童 意外 林口三井OUTLET 電扶梯 鞋子
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