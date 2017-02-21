無人公車滑行50公尺一路撞 駕駛嚇蹲路旁發抖

蕭姓駕駛事發後蹲在路旁發抖，臉色蒼白無助。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-21 22:46

［記者陳恩惠／台北報導］今天下午4點10分，中興巴士天母往泰山方向的616公車，因為蕭姓駕駛一時大意，忘了拉手煞車就返站上廁所，沒想到車輛沿著下坡路段一路滑行，連連肇禍後才停下，蕭姓駕駛追在車後，看著連連闖下的大禍，嚇得蹲在車後，頻頻發抖，蕭某除了要賠償市政府的損失外，還得負擔被撞傷的候車婦女們醫藥費，另可能還涉及業務過失傷害，警方初估至少50萬元起跳。

除要賠市府損失 還有3傷者醫藥費

警方調查，中興巴士50歲蕭姓公車司機，今天下午駕著616路公車，抵達北市中山北路七段的天母總站後，將車暫時停放轉角的聖安娜之家門前後下車離開，由於車子停放的地點位處下坡路段，重達17噸的車體突然向下滑行，竟一路衝上人行道。

警方說，背對候車的苗、鍾及徐姓3名婦人走避不及，紛紛跌倒受傷，滑動的公車繼續衝撞公車候車亭、撞倒2部機車、擦撞店家招牌，直撞上交通號誌燈及路燈才終於停下，總共滑行長達50公尺，一路上玻璃碎裂、亭柱變形、店家招牌撞歪，讓趕來清掃的環保局人員覺得頭大。

由於蕭姓駕駛的一時疏忽，不僅1座公車候車亭全毀、5張人行道等候座椅連根拔起、交通號誌桿攔腰折斷，路燈半毀，警方通知市府工務局公園路燈工程管理處、公共運輸處等相關單位前來處理；據悉，北市公車站候車亭3年前才更新，光是制式候車亭一座造價至少23萬元、交通號誌桿也要20萬元，再加上路燈、路旁店家招牌及翻倒的機車，一個忘記拉手煞車的代價真的很高！