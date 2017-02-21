想吃牢飯？ 女賊竟向警稱：要什麼績效都算我的！
〔記者鄭景議／台北報導〕2月14日情人節當天，一名女竊賊，到了一處大賣場，走進去後就開始對著商品大肆收刮，將大量商品放入自己背包後，大搖大擺的就要走出店外，保全當場將他攔下並通知警方；不料這名女竊賊被警方帶回警局後，竟超級慷慨，直接跟警方表示：「我不只偷這一家，還有偷其他家，你們如果還需要甚麼績效，可以都算我的」，讓員警當場面面相覷，暗想「這種要求，這輩子還真是沒聽過！」
據了解，該名35歲的陳姓女竊賊，在情人節當天下午走入台北市內湖區一家大賣場，將各式各樣的商品放入自己的黑色背包帶走，偷的東西琳琅滿目，包括蘋果、鮮奶等食物，女性內衣褲、發熱衣等衣物，耳機等用品，林林種種加起來有10數樣，價值約5000多元；陳嫌將這些東西一次全放入自己帶來的黑色後背包，毫無掩飾意圖的直接想走出店外，當場被保全攔下。
有目擊民眾指出，陳嫌被攔下後，保全狐疑的問陳嫌「你知道帶走東西不付錢是偷竊嗎？」，陳嫌竟直言「我當然知道」，讓保全也只好立刻通報警方；陳嫌被帶回警局後，也不改她的大方作風，除了直接坦承犯案外，還向警方表示：「我不只偷這一家，還有偷其他家，你們如果還需要甚麼績效，可以都算我的」
警方當然也不能就此幫她亂按罪名，於是一一詢問陳嫌偷過哪些地方，陳嫌供稱自己除了該大賣場外，還偷了附近許多家便利商店，警方於是向附近便利商店詢問，並清查報案紀錄等，在調閱監視器後，發現陳嫌還真沒說謊，的確還有偷過幾家；警方查了陳嫌的紀錄後，發現她有多項竊盜及毒品前科，於是問她有沒有吸毒，陳嫌竟也大方表示：「有！我最近有吸過。」讓好氣又是好笑的員警當場將她帶去驗尿。
目前警方已將該名女嫌依竊盜、違反毒品防制條例等罪名，移送士林地檢署偵辦；有員警私下推測，陳嫌很有可能是生活有困難，想要乾脆進牢裡過，便異想天開想多幾條罪名，但因此故意被抓的有遇過，大方到要警方多給幾條的還真的是少見。
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