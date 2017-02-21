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敢動我朋友女人？ 男子「犯香蕉」遭動私刑

黃男自白「犯香蕉」。（擷取自爆料公社）

2017-02-21  22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚間臉書社團爆料公社接獲民眾爆料，表示一名黃姓男子疑似對爆料人朋友的女友下藥迷姦，更染指其他不認識的女孩，竊取他人財物，隨後並附上一段黃男認罪自白影片及動用私刑影片，迅速在網路上流傳引發討論。

今晚間爆料公社接獲爆料表示，「2/21凌晨，台中大里。就是這個人，對我朋友的女友下藥，不只一個，還是好幾個，之後還強姦別的不認識的女孩，並偷竊別人金錢和東西，還理直氣壯跟我朋友嗆輸贏，錄影是自白認罪，就妨害性自主。下半身思考，看到女人就上」。

貼文中更附上兩段，其中一段是民眾動用私刑的影片，只見一群人圍著黃男，其中一人拿著安全帽朝黃男頭部猛敲，黃男疼痛不斷哀號，後來找到空檔趁機逃跑，不料才跑沒幾步就又被壓制在地，並遭拳打腳踢，其中1人更拿著鋁棒在一旁等候，隨後就聽到清脆的鋁棒敲擊聲，疑似是黃男遭鋁棒毆打，他不斷痛苦的哀號要求停手，這群人這才罷手。

而另一段則是黃男自白影片，一名男子問黃男，亂騎別人女人的事情要怎麼處理？黃男回說要自己處理妨害性自主的事情，並自白「犯香蕉」，據悉，一般獄中將因妨害性自主罪名入獄的人稱作香蕉犯，通常在監獄中的次級文化中，地位是最低的，因為大部分的犯人都不恥他們的行為，而犯香蕉則是指強姦。

影片上傳後隨即吸引大批網友討論，有網友表示「亂動別人女人被打活該」、「閹了吧！這種人不用流」、「強姦被動私刑剛好而已啦」，但也有網友表示「雖然他不對、你們動用私刑讓影片也成了犯罪鐵證！」、「辦他強姦順便辦你們妨害自由、傷害，警察一案多辦！」。

隨後台中市警察局霧峰警分局防治組長李世上也上網回應表示，目前並未接獲任何妨害性自主報案，請被害人儘速向警方報案，以便警方積極調查偵辦。

相關影音

一名男子持安全帽痛毆黃男（擷取自爆料公社）

一群人痛毆黃男，更赫見一人持鐵棍在一旁伺機而動。（擷取自爆料公社）

一陣清脆的鋁棒敲擊聲後，只見黃男倒在車旁苦苦哀求，但一旁男子仍不斷痛毆。（擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 台中 大里 強姦 犯香蕉 私刑 迷姦
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