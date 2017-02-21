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假「舒淇」詐iPHONE 7手機 被害人報案揪騙徒

2017-02-21  21:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名美豔女蟲在蝦皮網路拍賣平台化名舒淇、lanshing，騙出買家在新北市新埔等捷運站以假面交、真詐騙模式，佯稱攜帶的現金不夠，騙走被害人市價近3萬1000元的iPHONE 7手機及自拍神器，買家不甘受騙，上網踢爆女蟲犯行，還PO出女子在臉書上的直播畫面，海山警分局獲報，已鎖定女嫌，將通知她到案說明。

警方調查，女詐騙犯先在上月31日約出謝姓被害人在捷運新埔站4號出口面交，化名「舒淇」的買家現身後，假裝沒帶夠現金，只付了1000元當訂金，當面佯稱她會到銀行轉帳，但多日過去都沒接到現金，氣得到新莊警分局林口分駐所報案。

另名王姓女子也在蝦皮網路拍賣平台販售自拍神器，豔女又化名「lanshing」，在17日約定在新北市板橋文化星巴克面交，買家豔女假扮的「lanshing」也佯稱日後會轉帳19500，她也如法炮製，偽造網路銀行轉帳畫面擷取傳給王女取信於賣家，數日後發現遭詐騙，到海山警分局文聖派出所報案，而據網友透露，板橋警分局沙崙派出所轄區也有人受害。

謝姓被害人化名「愛紅茶」，王姓被害人各自到爆料公社粉絲團，譴責化名「舒淇」及「lanshing」的買家利用蝦皮APP假面交真詐騙的惡行，2人連結到臉書時，發現豔女疑為同一人，被害人氣得訴諸媒體，讓民眾知道豔女惡行，避免再有人受害。

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  • 豔女詐騙犯（圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，被害人出面指控犯行。（民眾提供）

    豔女詐騙犯（圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，被害人出面指控犯行。（民眾提供）

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相關關鍵字： iPhone 7 詐欺取財 詐騙 面交
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