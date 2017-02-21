核發建照涉弊 新北檢至北市建管處調卷

2017-02-21 21:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北市都市發展局今晚6時許發佈新聞稿，指出都發局建管處99年核發建案執照疑涉弊，新北地檢署今天上午指揮法務部廉政署，搜索都發局及建管處各1名同仁住家，並向建管處調閱相關卷資，對此，新北檢晚間否認有搜索公務員住處，也未約談公務員，今僅至建管處調閱相關卷證，並約談建商到案說明，全案尚在偵查中，不便對外說明。

台北市都發局則表示，身為台北市建築管理主管機關之上級督導機關，將全力配合司法機關偵辦，務求釐清案情、勿枉勿縱。