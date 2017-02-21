臂章掛左還掛右？ 高階警官自己也分不清

2017-02-21 23:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕軍人臂章是要縫要拆的問題才結束，現在卻又發生高階警官警察臂章左右不分亂掛的情事。

台中市警察局今進行轄管四個分局長的人事調整案，交接佈達典禮並由台中市長林佳龍親自主持。

不過，有眼尖的基層員警們，卻發現在四組高階警官的交接儀式中，居然就有二組人，其中有人的警臂章掛錯地方，應該是縫在左臂上的臂章，居然是掛在右臂上，明顯發生錯誤。

有員警就譏諷，高階警官都掛臂章20多年了，現在都高掛三年一班了，臂章還縫錯⋯⋯

該拖去⋯槍斃了。