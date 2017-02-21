北市永康公園蔣公銅像 遭人拉屎抗議

2017-02-21 22:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件70週年前夕，位於台北市大安區永康公園的蔣介石銅像，今日下午2點28分被人拉屎在頭上，無獨有偶在抗議人士行動前，銅像早已被人用紅色噴漆寫字，噴上「二二八元凶」、「屠夫」等字句表達抗議。

拉屎抗議的林姓男子表示，永康商圈位於人來人往鬧區，該銅像高度正適合拉屎，中正紀念堂那座太高爬不上去，要透過這種方式讓空間解嚴，呼籲社會不要再對二二八兇手進行偶像崇拜。

林男指出，台灣人應該要在乎轉型正義問題，要更瞭解台灣歷史，許多加害者至今未被討論，現在許多歷史都被當權者給詮釋過，選在2點28分在銅像上脫褲拉屎，就是要給蔣介石一個教訓。