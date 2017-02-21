| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北市永康公園蔣公銅像 遭人拉屎抗議

2017-02-21  22:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件70週年前夕，位於台北市大安區永康公園的蔣介石銅像，今日下午2點28分被人拉屎在頭上，無獨有偶在抗議人士行動前，銅像早已被人用紅色噴漆寫字，噴上「二二八元凶」、「屠夫」等字句表達抗議。

拉屎抗議的林姓男子表示，永康商圈位於人來人往鬧區，該銅像高度正適合拉屎，中正紀念堂那座太高爬不上去，要透過這種方式讓空間解嚴，呼籲社會不要再對二二八兇手進行偶像崇拜。

林男指出，台灣人應該要在乎轉型正義問題，要更瞭解台灣歷史，許多加害者至今未被討論，現在許多歷史都被當權者給詮釋過，選在2點28分在銅像上脫褲拉屎，就是要給蔣介石一個教訓。

廣告
  • 台北市永康公園蔣公銅像今日遭人拉屎抗議。（記者陳鈺馥翻攝）

    台北市永康公園蔣公銅像今日遭人拉屎抗議。（記者陳鈺馥翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二二八 蔣公銅像 銅像
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：北市永康公園蔣公銅像 遭人拉屎抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.