周繼弘才是慣老闆？周比蒼護兒：按趟計酬我下令的

2017-02-21 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死，有離職司機出面爆料，司機們原本按照年資計算月薪都有5萬1000到6萬元，但小老闆周繼弘接掌公司後，就變成按趟計酬。對此，周比蒼澄清，按趟計酬是自己改的，因為司機有惰性，總是藉口一大堆。

蝶戀花離職員工今出面爆料，旅行社在2015年之前都是由周比蒼營運，當時8名司機都能拿到5萬以上的月薪，但後來周繼弘負責經營，考慮到勞健保等問題，取消了月薪制度，改成司機有跑行程才能拿錢的按趟計酬。

根據《東森新聞》報導，周比蒼聽聞後激動澄清，按趟計酬是他自己改的，「因為司機有惰性，領月薪的話今天他說他媽媽死了，明天又說車子發不動，後天又講說我祖母生病。」

周比蒼表示，「我就是財大氣粗，要賺大家都來賺」，按趟計酬、有出勤才有錢是他訂的規則，與其子周繼弘沒有關係。