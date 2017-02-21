忘拉手煞車 無人公車滑落坡道撞傷候車亭3婦

2017-02-21 21:31

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市天母地區今天下午4時10分發生中興巴士616路公車失控衝撞候車亭，導致3名近六旬的婦女走避不及擦撞受傷，一旁大樓林姓保全獲悉，趕出查看，發現無人公車竟然滑上人行道，連續衝撞候車亭、店家及路燈後才止住，他訝異地說，司機去上廁所，竟然忘記拉手煞車啦！

林姓保全說，聽到「碰」的巨大聲響，跑出來查看，發現天母往泰山的616公車從坡道一路往下滑，碰到他們大樓門口前的路燈才止住，看到3名年約五、六十歲的婦女受傷倒地，口中紛紛喊著「驚死人！」、「好痛啊！」、「唉唷喂呀！」大多是挫傷，婦人們分別抓著手臂、扶著腰，看著膝蓋，似乎在閃避時，意外扭傷，所幸未破皮見血。

林姓保全事後聽說，疑似蕭姓司機將車停在公車總站前的轉角時，離車到站內上廁所，雖然車已熄火卻忘記拉手煞車，導致公車向下滑行，衝上人行道、撞上公車亭，連連衝撞後才止住，導致55歲苗姓、60歲鍾姓及62歲徐姓婦女分別受傷送醫。

警方說，苗、鍾及徐與另名友人，原本4名好友午後聚會完，一塊等車要回家，3名受傷婦人背對道路忘情聊天，另名則面對公車，驚見公車衝下來時，一度逃到馬路上，才未被撞上，其餘3名友人躲避不及擦撞，大家都沒想到會發生這起車禍。

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