「就愛哆啦A夢」 情侶檔超商偷果凍造型桶

2017-02-21 20:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一對20多歲的年輕情侶，因是哆啦A夢的鐵粉，竟為了收藏，到超商偷2桶共價值400多元哆啦A夢果凍造型桶，因此吃上竊盜官司，得不償失！

去年1月，林姓女子與蘇姓男友至新北市中和區某全家便利超商，趁超商店員不注意時，偷偷將2桶哆啦A夢放到自己的包包內，然後兩人再裝做若無其事，默默離開超商，直到超商盤點才發現貨物短少，調閱店內監視器，發現竊賊竟是情侶檔，警方循線將2人移送法辦。

新北地檢署開庭時，林女表示，因喜歡哆啦A夢，才把果凍造型桶偷回家收藏，一桶已吃完，因罪嫌明確，檢方今依竊盜罪嫌起訴這對情侶檔，並向法院聲請簡易判決。

哆啦A夢果凍造型桶裡面，有哆啦A夢、大雄、胖虎、靜香、小夫等5個主要角色的果凍可以吃，果凍吃完，剩下來的哆啦A夢造型桶就能當擺飾，每桶約200多元。