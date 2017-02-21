煞氣A警員 遇上落跑毒蟲 警員完勝

2017-02-21 22:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕煞氣A警員！今下午，44歲駱姓男子騎機車行經新北市永和區民族、得和路口，因正值下班之際，路口指揮交通警員舒啟瑋一眼就認出他是毒品管制人口，遂上前攔查，而駱某先佯裝配合，接著催滿油門準備落跑，擦撞警車後倒地，當場被舒員「煞氣」壓制，駱某只得乖乖就範。

由於當時下班人潮、車潮眾多，有民眾將這段過程錄了下來並拍照，並PO上臉書社團「我是永和人」、「我是中和人」，多數網友直讚警方霸氣十足，留言表示「外頭上演警察與男子的對決」，也有網友對警留言表示「辛苦了」。

據悉，駱某毒品前科琳瑯滿目，是轄區治安管制人口，駱某這次雖無持毒，但心虛躲警又顯衝撞警已造成妨害公務，警方將依法將駱某移送法辦。

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