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救船進港碰巧遇到輪機長落海 海巡隊員即時搶救

海巡隊員救起落海的江姓輪機長（記者吳昇儒翻攝）

2017-02-21  21:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆籍漁船「漁吉發」昨日在石門外海失去動力，李姓船長向基隆海巡隊尋求支援。海巡人員派遣船艇前往救援，並請基隆區漁會尋找拖救船幫忙。今日凌晨將「漁吉發」船帶抵正濱漁港時，卻勾到港內浮球，上午派出潛水員排除。旁邊準備出航的「合億168」號漁船江姓輪機長，不小心跌入海中，在旁戒護的海巡隊員立刻開小艇將江男救起。

基隆海巡隊昨日上午12時50分接獲李姓船長通報後，派出P-3555艇前往支援，並詢問鄰近漁船是否願意協助拖帶，下午5時30分，由漁船「泰昇發」拖帶「漁」船返航，凌晨1時35分安全返抵正濱漁港正濱漁港，但進港時卻勾到標示浮球，暫緩靠岸。基隆海巡隊先後派遣3555艇、RB-02艇及10063艇全程在旁戒護。

今日上午9時26分，一旁「合億168」漁船於出港離岸時，輪機長帶纜時不慎落海，海巡人員緊急施放小艇，平安將他救起，並給予溫開水及提供盥洗室沖洗熱水澡避免失溫。

基隆海巡隊發言人陳杉本表示，為民服務及急難救助是海巡署主要任務，籲請民眾如發現海上危難時，立即撥118海巡報案專線，並儘量提供詳細資料，會即刻員前往救援。

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  • 漁船「泰昇發」幫忙拖帶「漁吉發」漁船返港（記者吳昇儒翻攝）

    漁船「泰昇發」幫忙拖帶「漁吉發」漁船返港（記者吳昇儒翻攝）

  • 海巡隊員救起落海的江姓輪機長（記者吳昇儒翻攝）

    海巡隊員救起落海的江姓輪機長（記者吳昇儒翻攝）

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