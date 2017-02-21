「試做」訂價錢！ 媒介賣淫自己先試判5年

2017-02-21 21:35

〔記者王定傳／新北報導〕新北市吳姓男子媒介5名少女賣淫51次，見到自己喜歡的少女，還以「試做訂價錢」為由性侵，甚至拐少女拍裸照當「廣告」，新北地院合議庭斥責他惡性重大，依營利媒介使未滿18歲之人為性交易等罪，判刑5年，可上訴。

檢警調查，103年間，35歲吳男先在通訊軟體「遇見」搭訕17歲的少女小玉（化名），慫恿她賣淫，小玉賣淫10次，吳男及共犯胡女從中平分1萬元介紹費。

同時，他又在「遇見」搭訕15歲的少女小美（化名），先以「試做訂價錢」為由性侵，再幫她媒介賣淫，每次收取1000元介紹費，小美總共付出3萬元皮肉錢，前年間，吳男還要小美拍上半身裸照，當「廣告」宣傳。

不僅如此，吳男透過小美結識另外2名少女，媒介她們賣淫，見15歲少女蘭蘭（化名）頗具姿色，又以「試做訂價錢」性侵得逞；吳男同年間以「微信」再釣另一名少女並媒介她性交易，直到前年5月，小玉自行在網路刊登賣淫消息被查獲，吳男惡行才曝光。

吳男認罪求饒說，自己育有2子，薪水不多，又要撫養父母，入不敷出，為改善家計，鋌而走險觸法，且已與4名少女和解，希望減刑。

合議庭斥責，吳男所為嚴重戕害少女身心健全發展，扭曲被害人價值觀，影響社會善良風氣，惡性重大，犯罪情節嚴重，雖與少女和解，僅可作為量刑參考，難認有何憫恕之處；至於共犯胡女只參與一次犯行，且是受吳男慫恿，又與小玉和解，獲判緩刑。