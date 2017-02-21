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高雄有怪叔叔 小男生被摸頭、小女生被摸臉

2017-02-21  22:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市左營區某國小周遭近日傳出有「怪叔叔」出沒，專門找落單的小朋友問話，還伸手觸摸小朋友的頭或臉，小男生被摸頭、小女生被摸臉，引發家長恐慌。警方已循線找上該名男子，提醒他不能做出這種不適當的行為。

據《聯合新聞網》報導，高雄市左營某國小最近放學時間，都有一名中年男子出現在學校附近，找落單的小朋友詢問班級資料，甚至還伸手撫摸，「小男生摸頭、小女生摸臉」，學校志工媽媽察覺後通報學校，校方隨即向派出所備案。同時，志工媽媽也在社區的通訊軟體群組提醒家長注意。

該校學務處受訪表示，警方已循線找到這名男子，告誡他不能有這種不適當的行為，學校也已提醒學生，不要與陌生人交談，若有狀況要趕緊通知老師或志工媽媽。

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  • 高雄市左營區某國小周遭近日傳出有「怪叔叔」出沒，專門找落單的小朋友問話，還伸手觸摸小朋友的頭或臉。（情境照）

    高雄市左營區某國小周遭近日傳出有「怪叔叔」出沒，專門找落單的小朋友問話，還伸手觸摸小朋友的頭或臉。（情境照）

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