騎電動車逆向見警聞風而逃 原來他是…
2017-02-21 22:32
阮男（右側）棄車徒步逃逸，警員騎車在後方追趕。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲警分局五工派出所警員吳建穎、莊景春，昨晚8時許巡邏行經轄區五工三路62巷時，發現1名男子騎乘電動腳踏車違規逆向迎面駛來，男子一看見警方後馬上棄車逃逸，警員當場尾隨追捕，另一群經過的菲律賓籍移工見狀協助圍捕，才讓男子束手就擒，經查該名22歲越南籍阮姓男子原來是通報的逃逸外勞，訊後將他解送移民署。
警方調查，阮男來台後一直在新竹市的工廠工作，但去年9月突然不告而別，疑似逃逸至北上投靠姐姐。昨日晚間8時許，阮男騎乘電動腳踏車返家，孰料中途強碰巡邏警員，他因為心虛，當場棄車狂奔，在其他熱心的移工協助圍捕下，阮男逃跑不到100公尺就遭逮。
警方表示，壓制過程中阮男的姐姐還到場求情，為了不讓弟弟的身分曝光，一度趁隙拿走裝有弟弟身分證的錢包，但最後仍被警方約談到案。
相關影音（警方提供）
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